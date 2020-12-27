Умер художник-сценограф театра «Сатирикон» Борис Валуев

В Москве скончался художник-сценограф московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Борис Валуев. Об этом сообщается на сайте театра.

В заявлении уточнили, что он умер на 74-м году жизни.

«Замечательный художник-сценограф, создавший более двадцати спектаклей «Сатирикона» и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра», — говорится в сообщении театра.

Там также отмечается, что руководитель «Сатирикона» Константин Райкин выразил соболезнования семье и близким скончавшегося художника. Кроме того, он назвал Валуева своим другом по работе и соратником.