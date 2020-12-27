Адвокат раскрыл стоимость наследства умершей Легкоступовой
Общая стоимость всех активов умершей певицы Валентины Легкоступовой не превышает 10 млн рублей, заявил адвокат ее семьи Сергей Жорин. Об этом сообщает ТАСС.
Юрист рассказал, что вместе с дочерью погибшей Анеттой Бриль посчитал примерную стоимость всех активов Легктоступовой на фоне сообщений СМИ о 100 млн наследства.
«К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей», – поделился Жорин.
По его словам, наследство певицы состоит из квартиры в московском районе Текстильщики и загородного дома. При этом после вычета кредитных обязательств их общая стоимость не превысит 10 млн рублей, подчеркнул адвокат.
Певица Валентина Легкоступова в начале августа была госпитализирована с травмой головы. 14 августа она скончалась. Дочь певицы Анетта Бриль написала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль доследственную проверку обстоятельств смерти артистки
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