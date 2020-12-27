Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал слухи о долгах юмориста за квартиру.
По его словам, в этой квартире проживает бывшая жена Петросяна Елена Степаненко.
«Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так!» — рассказал адвокат «Пятому каналу».
В результате за жилплощадь образовалась задолженность в размере нескольких сотен тысяч рублей. Юморист решил самостоятельно закрыть долги.
Жорин отметил, что в настоящий момент за артистом не числится никаких задолженностей.
В 2018 году Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Петросян назвал Степаненко виновной в их разводе
— Петросян впервые высказался о разводе со Степаненко