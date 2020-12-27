Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал слухи о долгах юмориста за квартиру.

По его словам, в этой квартире проживает бывшая жена Петросяна Елена Степаненко.

«Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так!» — рассказал адвокат «Пятому каналу».

В результате за жилплощадь образовалась задолженность в размере нескольких сотен тысяч рублей. Юморист решил самостоятельно закрыть долги.

Жорин отметил, что в настоящий момент за артистом не числится никаких задолженностей.

В 2018 году Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака.

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