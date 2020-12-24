В США увидели унижение и расизм в балете «Щелкунчик»

Представители танцевального сообщества США считают, что в балете «Щелкунчик» есть расовые стереотипы и ищут возможности для их преодоления. Об этом пишет американский журналист Хуан Портер II в газете The Christian Science Monitor.

Один из таких стереотипов, как отмечает Портер, проявляется в сцене во втором акте постановки Джорджа Баланчина. В этот момент появляются участники спектакля, представляющие сладости и напитки разных культур.

«Традиционная хореография и костюмы усиливают унизительные и оскорбительные стереотипы. Так, например, в китайском танце у исполнителей выкрашенные в желтый цвет лица (yellowface)», — пишет журналист.

В 2017 году преподаватель и танцор Фил Чэн убедил труппу нью-йоркского балета отказаться от «старых и оскорбительных костюмов».

Американским постановщикам также не нравится «аристократические истоки» «Щелкунчика». По мнению руководителя труппы Nimbus Dance Сэма Потта, аристократическая семья в центре сюжета балета связана с традицией белого превосходства.

По этой причине Потт поставил балет под названием «Щелкунчик из Джерси-Сити», где принимают участие дети из различных слоев общества, и в ходе спектакля они посещают «более безопасный и добрый город Джерси-Сити, город их мечты».

Портер выразил надежду, что подобные изменения позволят сохранить дух «Щелкунчика» и при этом сделать его более «инклюзивным и аутентичным».

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