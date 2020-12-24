Asti вышла замуж за московского бизнесмена

Певица Asti (настоящее имя Анна Дзюба) из дуэта Artik&Asti вышла замуж за своего возлюбленного — московского бизнесмена Станислава Юркина.

Свадебными фото она поделилась в Instagram. «Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой! Теперь мы семья — теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее чем когда-либо в своей жизни!» — радуется она.

Артистка подчеркнула, что супруги только расписались в ЗАГСе, а пышную свадьбу планируют сыграть в следующем году. Торжество не удалось устроить из-за пандемии коронавируса.

Анна и Станислав познакомились в мае 2019 года, в августе того же года Asti впервые появилась с бойфрендом в свете. Для нее брак стал первым, у Юркина есть дочь от предыдущего брака.

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