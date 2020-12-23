Москва прощается с Александром Курляндским

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Москве идет прощание с писателем, сценаристом, одним из авторов мультсериала «Ну, погоди!» Александром Курляндским, сообщает РИА «Новости».

Гражданская панихида проходит в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ). У установленного в одном из залов гроба стоят венки, в частности, от президента России Владимира Путина.

Курляндского похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями.

Александр Курляндский также был автором сценариев сериалов «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая» и др. Писатель и сценарист умер 21 декабря 2020 года после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

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