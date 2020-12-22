Группа «Кино» представила клип «Это не любовь» с рисунками Цоя
Елена Арнольдова
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Группа «Кино» представила на YouTube клип на песню «Это не любовь» с вокалом покойного лидера коллектива Виктора Цоя.
В записи современной версии песни приняли участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Олег Щунцов и Дмитрий Кежватов. Вокал для новой аранжировки изолировали из оцифровки оригинальной фонограммы 1985 года и отреставрировали.
В клипе использованы рисунки Виктора Цоя, ставшие «живой» графикой, и видеоряд будущего шоу «Кино».
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