Группа «Кино» представила клип «Это не любовь» с рисунками Цоя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рисунок Виктора Цоя Рисунок Виктора Цоя
Рисунок Виктора Цоя
Группа Кино

Группа «Кино» представила на YouTube клип на песню «Это не любовь» с вокалом покойного лидера коллектива Виктора Цоя.

В записи современной версии песни приняли участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Олег Щунцов и Дмитрий Кежватов. Вокал для новой аранжировки изолировали из оцифровки оригинальной фонограммы 1985 года и отреставрировали.

В клипе использованы рисунки Виктора Цоя, ставшие «живой» графикой, и видеоряд будущего шоу «Кино».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Алла Пугачева готовит премьеру новой песни

Пол Маккартни выпустил «карантинный» альбом

Рэпер Face свел татуировки с лица