Группа «Кино» представила клип «Это не любовь» с рисунками Цоя

Группа «Кино» представила на YouTube клип на песню «Это не любовь» с вокалом покойного лидера коллектива Виктора Цоя.

В записи современной версии песни приняли участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Олег Щунцов и Дмитрий Кежватов. Вокал для новой аранжировки изолировали из оцифровки оригинальной фонограммы 1985 года и отреставрировали.

В клипе использованы рисунки Виктора Цоя, ставшие «живой» графикой, и видеоряд будущего шоу «Кино».

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