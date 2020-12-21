Путин выразил соболезнования родным и близким Курляндского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким сценариста и драматурга Александра Курляндского, сообщается на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Александра Ефимовича Курляндского», — говорится в телеграмме главы государства.
Путин отметил, что Курляндский был «человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии».
По словам президента, работы покойного стали классикой мультипликации и снискали ему всенародное признание.
Он добавил, что светлая память о Курляндском «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта».
Ранее стало известно, что лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
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