Концертного директора Ротару спросили о продаже отеля певицы в Крыму

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с «Газетой.Ru» отказался подтверждать или опровергать сообщения о том, что артистка якобы выставила на продажу свой отель в Крыму.

Лаврова спросили об отеле «Вилла София», расположенном в Ялте в пешей доступности от пляжа и моря.

О том, что гостиницу продают из-за связанных с пандемией коронавируса убытков за €25 млн, сообщало издание «СтарХит». Здесь ранее останавливались друзья-знаменитости артистки, например Борис Моисеев и Илья Резник.

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