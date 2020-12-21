Концертного директора Ротару спросили о продаже отеля певицы в Крыму
Елена Арнольдова Эксклюзив
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Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с «Газетой.Ru» отказался подтверждать или опровергать сообщения о том, что артистка якобы выставила на продажу свой отель в Крыму.
Лаврова спросили об отеле «Вилла София», расположенном в Ялте в пешей доступности от пляжа и моря.
О том, что гостиницу продают из-за связанных с пандемией коронавируса убытков за €25 млн, сообщало издание «СтарХит». Здесь ранее останавливались друзья-знаменитости артистки, например Борис Моисеев и Илья Резник.
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