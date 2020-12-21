Грачевский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Александра Лисица
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Кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что заразился коронавирусом.
По словам Грачевского, он чувствует себя нормально. «Я дома нахожусь, нормально себя чувствую», — сказал он.
71-летний Борис Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств РФ. В 2018 году Грачевский признавался, что перенес онкологическое заболевание — рак кожи.
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