Грачевский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что заразился коронавирусом.

По словам Грачевского, он чувствует себя нормально. «Я дома нахожусь, нормально себя чувствую», — сказал он.

71-летний Борис Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств РФ. В 2018 году Грачевский признавался, что перенес онкологическое заболевание — рак кожи.

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