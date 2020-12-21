Сценарист «Ну, погоди!» Кандель назвал трагедией смерть Александра Курляндского

Феликс Кандель, сценарист популярного мультфильма «Ну, погоди!», поделился с «Газетой.Ru» воспоминаниями об Александре Курляндском и назвал его смерть трагедией.

«Я не очень в состоянии говорить… Знаете, мы дружили практически 60 лет. Это был очень близкий друг», — сказал Кандель в разговоре с «Газетой.Ru».

Сценарист также рассказал, что недавно говорил с Курляндским — всего четыре дня назад. Он отметил, что поддерживал с ним дружбу на расстоянии.

«Я много раз бывал в Москве и каждый раз мы с ним сидели, гуляли. Мне много лет уже. Я старше его и покойного Хайта, с которым мы делали «Ну, погоди!». Курляндский был чистейший человек. Я другого такого не знал. И это, конечно, трагедия», — заключил Кандель.

Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

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