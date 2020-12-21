«Перевал Дятлова» стал сериалом года по версии российских кинокритиков

Сериал ТНТ и Premier «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова стал лучшим сериалом 2020 года по версии российских кинокритиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала «Кино-Театр.Ру».

В топ-3 также вошли «Чики» Эдуарда Оганесяна и «Псих» Федора Бондарчука, вышедшие на сервисе more.tv.

Кроме того, в топ-5 вошли сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» платформы Premier и «257 причин, чтобы жить» видеосервиса Start.

В опросе приняли 20 российских кино- и телекритиков, каждый из которых назвал по три лучших сериала из 152 проектов, которые вышли в 2020 году на каналах и стриминговых сервисах.

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