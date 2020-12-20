Фильм Кончаловского победил на фестивале российских фильмов в Польше

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) завоевал главный приз на одном из крупнейших в Европе фестивалей российского кино «Спутник над Польшей», передает ТАСС.

За победу боролись 12 работ. Польское жюри отметило работу Кончаловского за режиссерское мастерство, а также необыкновенное внимание к правде и деталям. Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая.

«Очень динамично построенный фильм отличается превосходной эмоциональной интенсивностью», — поделились впечатлениями члены жюри.

Второе место на конкурсе заняла драма «Француз» (2019) актера и режиссера Андрея Смирнова, а третье — фильм «Китобой» (2020) Филиппа Юрьева.

Кроме того, в конкурсе документальных фильмов Гран-при присуждено ленте «Человек неунывающий» (2020) Андрея Кончаловского. Жюри понравилась работа за «глубину в демонстрации уровня осознанности современных россиян» и интересный монтаж.

Ранее стало известно, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар».

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