В SNL раскрыли имя нового актера на роль Джо Байдена

Новым избранным президентом США Джо Байденов в музыкально-юмористической передаче Saturday Night Live на NBC стал американский актер и комик Алекс Моффат, передает CNN.

Ранее стало известно, что актер Джим Керри завершает работу над ролью Джо Байдена в Saturday Night Live. «Хотя я должен был исполнять роль всего 6 недель, я был очень рад, что меня избрали президентом SNL <...> Я хотел бы идти вперед, зная, что Байден победил», – заявил Керри.

Моффат в роли Байдена появился в шоу вечером в субботу, 19 декабря.

Алекс Моффат начал свою комедийную карьеру как импровизатор из Чикаго. В 2015 году Моффат вместе с Джоном Эштоном снялся в драме «Дядя Джон», а в 2016 году он присоединился к актерскому составу SNL.

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