Скончался писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил литературный критик Александр Архангельский.

«От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом», — написал Архангельский.

Писатель скончался на 59-м году жизни.

Арбитман написал больше 30 книг. По его роману «Перемена мест» в 1999 году был снят сериал «Досье детектива Дубровского». В 2020 году у него вышла последняя книга — «Министерство справедливости».