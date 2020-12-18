Российская «Дылда» стала одним из любимых фильмов Обамы

Экс-президент США Барак Обама сообщил в своем Twitter, что одним из его любимых фильмов в 2020 году стала кинокартина «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.

Бывший глава государства обнародовал в соцсети список понравившихся ему в текущем году фильмов и телесериалов.

Обама отдал первое место ленте режиссера Джорджа Вольфа «Ма Рейни: мать блюза» (2020), который стал последней картиной с участием американского актера Чедвика Боузмана. На второй строчке оказался фильм «Дылда» (2019). Тройку замкнула работа «Бакурау» (2019) Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»

— Назван лучший фильм года по версии российских продюсеров

— «Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года