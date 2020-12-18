Большой театр перенес премьеру трех балетов из-за коронавируса

Премьера трех одноактных балетов «Танцемания», «Времена года» и «Сделано в Большом» перенесена на 21 мая 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Планировалось, что премьера пройдет на Новой сцене Большого театра 18 декабря — на эту дату она была перенесена с конца прошлого сезона из-за пандемии коронавируса.

Один из авторов балета, художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров, из-за «коронавирусных» ограничений не может присутствовать на репетициях в Москве.

Руководство театра пошло на повторный перенос, потому что надеется сохранить спектакль в первоначальном виде.

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