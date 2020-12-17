Народного артиста Николая Иванова похоронили в Петербурге

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Народного артиста России Николая Иванова похоронили в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Гражданская панихида по актеру прошла в Театре юного зрителя им. Брянцева, где артист служил более 55 лет. «Актер, уходя, остается с нами до поры, пока жива память о нем у тех, кому довелось его видеть и слышать. А такой незаурядный, как Николай Николаевич, заслужил право на продолжение в театральных сказаниях, в рассказах и легендах, которые поддерживают веру в рыцарское предназначение актера», — отметил во время церемонии прощания руководитель художественных проектов ТЮЗа, заслуженный деятель искусств России Адольф Шапиро.

В театре Николай Иванов сыграл около 150 ролей. Кинозрителю он запомнился по роли Ивана Савельева в многосерийном фильме «Вечный зов».

После отпевания в Никольском соборе Иванова похоронили на Комаровском кладбище.

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