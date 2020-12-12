Михайловский театр отменил предновогодние представления после скандала с аншлагом

В Санкт-Петербурге Михайловский театр отменил представления 30 и 31 декабря после аншлага на балете «Золушка». Об этом сообщается на сайте театра.

«Дорогие зрители, спектакли, запланированные в афише с 20 по 31 декабря включительно, переносятся на январь», — говорится в сообщении.

Художественный руководитель театра Владимир Кехман назвал несколько причин такого решения. Во-первых, труппа не хочет увеличивать нагрузку на врачей, которые работают на пределе возможностей. Во-вторых, театру непонятно, как отфильтровать поток зрителей, чтобы заполнить зал на 25%, потому что билеты уже проданы.

Подчеркивается, что в вынужденный перерыв актеры займутся подготовкой премьер — оперы Петра Ильича Чайковского «Опричник» и балета «Конек-Горбунок».

Ранее в театре прошел показ балета «Золушка», на котором, по словам очевидцев, зал был переполнен, и санитарные требования, соответственно, нарушались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Петербург ужесточает меры по борьбе с коронавирусом

— Театр Чехова закрылся в Москве из-за пандемии

— «Ленком» снял с репертуара спектакли с Чуриковой из-за пандемии