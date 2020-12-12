Алферова о смерти Гафта: это какой-то вестник дурной

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Народная артистка России Ирина Алферова назвала смерть актера Валентина Гафта катастрофой.

«Это ужасная новость. Это какой-то вестник дурной. Это невозможно. Мало того, что он замечательный актер, он замечательный человек. Смотрела его последний спектакль («Пока существует пространство», 2018) с Саидом Баговым, он был очень энергичен. Потом инсульт… Он был умный артист, это было так здорово. [Его смерть] это катастрофа», — сказала она «Газете.Ru».

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни 12 декабря.

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