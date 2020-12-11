Шнуров аккредитовался на ежегодную пресс-конференцию Путина

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров аккредитовался на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

У подписчиков своего Instagram Шнуров поинтересовался, какой вопрос можно задать президенту.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина запланирована на 17 декабря, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, она пройдет в формате видеоконференции.

Путин будет отвечать на вопросы журналистов из резиденции в Ново-Огарево, журналисты будут находиться в зале Центра международной торговли. Представители региональных СМИ смогут поговорить с президентом с площадок из своих регионов.

Всего аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции президента России получили 774 журналиста.

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