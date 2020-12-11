Россияне ответили наставляющей их «на путь истинный» украинской певице
Елена Арнольдова
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Российские пользователи соцсетей ответили украинской певице Юлии Саниной, заявившей ранее о том, что она якобы наставляет «на путь истинный» слушателей из России, отказавшись от концертов для них.
Об этом Юлия говорила в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи». «Сама в Instagram на русском пишет», «Не надо к нам ездить», «Можно продолжать не ездить в Россию?», — цитирует «Московский комсомолец» посмеявшихся над артисткой комментаторов из России.
Группа The Hardkiss, вокалисткой которой является Санина, перестала давать концерты в России в 2014 году.
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