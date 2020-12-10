Во МХАТе рассказали о последних ролях скончавшегося Александра Самойлова

__is_photorep_included13393273: 1

Во МХАТе им. Горького рассказали о последних ролях, которые должен был сыграть на сцене скончавшийся актер Александр Самойлов.

В последние месяцы 68-летний Александр Самойлов не репетировал и не играл, поскольку был отправлен на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. «Хотя еще в начале осени он готовился к двум премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса», — цитирует представителей театра сайт kp.ru.

Александр Самойлов скончался 9 декабря. В ноябре он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Актер Александр Самойлов умер после госпитализации с COVID-19