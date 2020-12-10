Во МХАТе рассказали о последних ролях скончавшегося Александра Самойлова
Александра Лисица
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Во МХАТе им. Горького рассказали о последних ролях, которые должен был сыграть на сцене скончавшийся актер Александр Самойлов.
В последние месяцы 68-летний Александр Самойлов не репетировал и не играл, поскольку был отправлен на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. «Хотя еще в начале осени он готовился к двум премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса», — цитирует представителей театра сайт kp.ru.
Александр Самойлов скончался 9 декабря. В ноябре он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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