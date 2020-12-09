Адвокат Пелагеи ответил на обвинения представителей Телегина в «больших аппетитах»

Певица Пелагея не меняла свои требования к разделу имущества с бывшим супругом хоккеистом Иван Телегиным, при этом он собирается претендовать на купленную матерью артистки квартиру. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат певицы Филипп Рябченко.

Никулинский суд Москвы в среду завершил бракоразводный процесс между Телегиным и Пелагеей и выделил в отдельное производство раздел семейного имущества. Адвокат хоккеиста Ирина Петрова заявила РИА Новости, что у Пелагеи по отношению к имуществу «аппетиты все растут и растут». При этом Телегин желает разделить все «по мировому соглашению, которое согласовывалось сторонами изначально».

«Я не понимаю, что там растет. Вопрос по требованиям у нас не рассматривался несколько месяцев. Мы как заявили первоначально, так ничего и не поменялось», — заявил «Газете.Ru» адвокат Пелагеи.

По словам Рябченко, речь идет о компенсации за семейные автомобили и разделении денежных средств, которые были нажиты совместно.

«А Иван говорит, что надо разделить квартиру, которая была куплена на деньги мамы. Сейчас они заявили еще: все доходы певицы разделить хотят», — добавил Рябченко.

Он назвал фантастикой и ерундой слова адвоката Телегина о том, что кредит на дом и участок ляжет только на плечи хоккеиста. Рябченко уверен, экс-муж Пелагеи не имеет право выплачивать деньги за нее, так как они оба оформлены созаемщиками.

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