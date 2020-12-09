Александра Ширвиндта выписали из больницы после коронавируса
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя театра.
Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 25 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 отца
— Заболевший коронавирусом Ширвиндт остается в больнице
— Стала известна дата выписки Александра Ширвиндта из больницы