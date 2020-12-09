Стала известна дата выписки Александра Ширвиндта из больницы
Александра Лисица
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Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев назвал дату выписки из больницы худрука учреждения культуры — народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.
Ширвиндт должен вернуться домой уже 9 декабря. «Хорошая новость — Александра Анатольевича с супругой завтра выпишут из больницы. У них все нормально», — цитирует Агаева ТАСС.
Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 25 ноября.
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