Стала известна дата выписки Александра Ширвиндта из больницы

Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев назвал дату выписки из больницы худрука учреждения культуры — народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Ширвиндт должен вернуться домой уже 9 декабря. «Хорошая новость — Александра Анатольевича с супругой завтра выпишут из больницы. У них все нормально», — цитирует Агаева ТАСС.

Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 25 ноября.

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