Путин поздравил с юбилеем Евгения Стеблова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием актера театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова.

Обращенная к юбиляру телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин назвал Стеблова талантливым, востребованным и в кино, и в театре актером. «Вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики», — написал Путин, пожелав артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.

Евгений Стеблов с 1969 года служит в театре имени Моссовета. Кроме того, Стеблов — первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров кино России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Кинематографический дебют Стеблова состоялся в 1963 году в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», где актер сыграл одну из главных ролей. В последние годы появлялся на экранах в фильмах «День выборов», «Жить дальше», «Сохрани мою речь навсегда» и др.