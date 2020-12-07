Netflix показал тизер фильма про 2020 год от создателей «Черного зеркала»

Стриминговый сервис Netflix показал тизер будущего фильма про 2020 год, сценаристами которого выступили создатели «Черного зеркала» Аннабель Джонс и Чарли Брукера. Ролик был опубликован на YouTube-канале.

Фильм, который получил название «Смерть 2020-му», будет снят в жанре мокьюментари-комедии.

В картине можно будет увидеть актрису Лизу Кудроу (сериал «Друзья»), актера Хью Гранта, актера сериала «Очень странные дела» Джо Кири, Лесли Джонс из «Охотниц за привидениями» а также Кристина Милиоти из «Как я встретил вашу маму», комика Дайана Моргана, актера Кумэйла Нанджиани («Кремниевая долина»), Трейси Ульман из «Трейси принимает вызов» и Самсона Кайо («Искатели правды»).

Все они предстанут в роли мнимых экспертов, которые будут комментировать различные знаковые события, произошедшие в течение 2020 года.

В качестве режиссера фильма выступает Эл Кэмпбелл. Дата релиза «Смерть 2020-му» пока не была объявлена.

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