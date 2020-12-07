Заболевший коронавирусом Ширвиндт остается в больнице
Елена Арнольдова
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Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт пока остается в больнице, куда попал после заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом рассказал сам Ширвиндт в беседе с ТАСС. В клинике он находится вместе с женой. «Лечимся, процедуры продолжаются. Чувствуем себя нормально, но пока не могу сказать, как долго продлится процесс лечения», — уточнил он.
Ранее госпитализированный 25 ноября Ширвиндт предполагал оставаться в больнице как минимум до 7 декабря.
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