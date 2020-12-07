«Дорогие товарищи», «Текст» и «Спутник» претендуют на «Золотой глобус»

Три фильма российского производства вошли в лонг-лист претендентов на кинопремию «Золотой глобус» — «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абраменко и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

Всего в «длинный список» вошли 138 картин из 77 стран. В нем также представлены проекты, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов — «Конференция» Ивана Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки Фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии).

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля 2021 года.

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