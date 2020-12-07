Mash: Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом
Полина Рутковская
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Актер Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией после заражения коронавирусом нового типа, сообщает Telegram-канал Mash.
Первые симптомы коронавирусной инфекции у актера появились 23 ноября, указано в сообщении. В частности, у него наблюдались потеря обоняния, ломота в теле, сухой кашель и температура.
По данным канала, в настоящее время Угольников находится в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней тяжести.
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