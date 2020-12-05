Пистолет Шона Коннери из фильма про Бонда продали за четверть миллиона долларов

Пистолет, который использовал Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери в фильме «Доктор Ноу», продали за более чем четверть миллиона долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

Пистолет Walther PP был продан за $256 тысяч при изначальной цене лота от $150 тысяч до $200 тысяч, указано в сообщении.

Ставший культовым оружием Бонда Walther PP впервые появился в фильме «Доктор Ноу», его агенту выдали взамен старой «Беретты».

Шотландский актер Шон Коннери скончался 30 октября в возрасте 90 лет. По данным TMZ, в свидетельстве о смерти в качестве причины значится дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией.

Коннери был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. Его награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса. Среди других фильмов известного актера — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

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