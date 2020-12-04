Гена и Чебурашка заговорят голосами Ярмольника и Варум в новогоднем мультфильме

«Союзмультфильм» накануне Нового года представит праздничную серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене, в которой персонажей озвучат Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии. Новогодний мультфильм длительностью 6 минут будет называться «Чебурашка. Секрет праздника», его снимут в технике 3D.

Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин — супруг Варум.

Дата премьеры серии станет известна позже.

В 2021 году «Союзмультфильм» начнет съемки первого полнометражного художественного фильма о Чебурашке. Этот фильм должен выйти в прокат в 2022 году.

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