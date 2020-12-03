В Москве простились с Ириной Антоновой

В Москве завершилась церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой, сообщает РИА «Новости».

Прощание проходило в закрытом формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Церемонию посетили министр культуры России Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, вице-премьер Татьяна Голикова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и др.

В Белом зале музея проходило музыкальное посвящение памяти Ирины Антоновой в исполнении Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы». Антонову похоронят 4 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем.

Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

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