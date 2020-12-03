Анна Михалкова отправляется на разборки в трейлере «Обычной женщины 2»

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Видеосервис Premier опубликовал трейлер второго сезона сериала «Обычная женщина».

Режиссером новой «Обычной женщины» стала Наталия Мещанинова, Борис Хлебников на этот раз выступил продюсером и художественным руководителем проекта.

Главная героиня Марина (Анна Михалкова), втайне от окружающих подрабатывавшая сутенершей, в продолжении сериала становится многодетной матерью, но продолжает проворачивать новые криминальные аферы и вести разборки с бандитами. «Обычная женщина» – это попытка высказаться о том, что женщина на себя сейчас забирает функции мужчины. Видимо, к 40 годам у мужчин, действительно, происходит какой-то кризис. А женщины начинают исполнять все роли за двоих», — размышляет Михалкова.

В сериале также снялись Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Юлия Мельникова, Николай Фоменко и др.

За роль в первой «Обычной женщине» Анна Михалкова получила премию «Золотой орел» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Сериал был удостоен трех премий ТЭФИ.

Премьера «Обычной женщины 2» состоится 17 декабря, серии будут выходить дважды в неделю по понедельникам и четвергам.

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