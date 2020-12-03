Источник назвал причину смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой

Источник в правоохранительных органах назвал причину смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, актриса скончалась в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее 1 декабря стало известно о смерти актрисы Нины Ивановой. Она умерла на 88-м году жизни.

Нина Иванова дебютировала в кино в десять лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Всесоюзную известность ей принесла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» (1956) Феликса Миронера и Марлена Хуциева.

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