Источник назвал причину смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой
Ника Пикекатлет
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Источник в правоохранительных органах назвал причину смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, актриса скончалась в результате сердечно-сосудистой недостаточности.
Ранее 1 декабря стало известно о смерти актрисы Нины Ивановой. Она умерла на 88-м году жизни.
Нина Иванова дебютировала в кино в десять лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Всесоюзную известность ей принесла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» (1956) Феликса Миронера и Марлена Хуциева.
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