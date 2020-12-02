Кинокритик рассказал, заменит ли искусственный интеллект актеров

Технологии искусственного интеллекта могут получить широкое распространение в кинематографе только после того, как это станет экономически обоснованным, пока же они используются в основном в видео-арте и творческих экспериментах. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

«Уже давно об этом говорят, что будут искусственные варианты актеров со своими голосами, и так далее, пока это не выходит за рамки эксперимента, и я не вижу особенной необходимости в том, что это было как факт. Но в порядке каких-то опытов, экспериментальных вещей, что-то в видео-арте, наверное, может иметь место. Чтобы это было в рамках такого уже индустриального кинематографа, это нужно очень много считать, выяснять, кому это может оказаться выгодным и сколько денег может принести, и будут ли издержки, связанные с этим, больше или меньше того, чем та или иная компания заработает. Над этим работа ведется уже много лет — и техническая, и экономическая», — сказал кинокритик.

Кирилл Разлогов отметил, что в США продюсеры, которым нравится идея применения искусственного интеллекта в кино, опасаются противодействия со стороны актерского сообщества, в России же, по его мнению, пока недостаточно ресурсов для подобных экспериментов.

Накануне Сбер опубликовал видеоролик, в котором главную роль исполнил Жорж Милославский — персонаж Леонида Куравлева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По сюжету герой попадает в 2020 год и видит, как меняется банк. Образ Милославского был воссоздан помощью технологий искусственного интеллекта, его голос был синтезирован из старых записей Куравлева.