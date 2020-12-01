Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

__is_photorep_included10584521: 1

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой ее родным и близким, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин хорошо знал Антонову. «Бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертное, глубочайшее знание. И президент глубоко соболезнует в этой связи», — сказал Песков. В ближайшее время от имени президента будет направлена телеграмма соболезнования родным и близким покойной.

Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скончалась бывший директор Пушкинского музея Ирина Антонова

— Гендиректор «Петергофа» назвала покойную Антонову безупречным авторитетом

— Память президента Пушкинского музея Ирины Антоновой могут увековечить в Москве