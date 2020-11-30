Россияне слушают в Spotify Моргенштерна и «Короля и Шута»

Spotify подвел музыкальные итоги первого года официальной работы стримингового сервиса в России. Лидируют в списке хип-хоп и музыка для расслабления. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Первое место в рейтинге лучших исполнителей 2020 года занял kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко). Его недавний альбом «Born to Trap», записанный при участии американских рэперов Smokepurpp и Hoodrich Pablo Juan, также попал в топы глобальных чартов сервиса. Следом разместились Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

В топ-5 исполнительниц мировые артистки, напротив, заняли лидирующие позиции, но остались в меньшинстве по сравнению с отечественными. Больше всего прослушиваний у Билли Айлиш — в рейтинге она опередила Дору и Ариану Гранде, которую в 2019 году Spotify назвал самой популярной исполнительницей десятилетия. Замкнули пятерку Алена Швец и Zivert.

Среди групп в российском Spotify лидируют представители k-pop. В топе числятся BTS, чей первый англоязычный сингл «Dynamite» установил глобальный рекорд (12,6 млн прослушиваний в первые 24 часа), и BLACKPINK. Также в первую пятерку попали Miyagi & Andy Panda, $uicideBoy$ и, как это ни удивительно, «Король и Шут».

В рейтинге лучших треков первые позиции заняли рэперы. На первой строчке — соратник Моргенштерна — Slava Marlow с хитом «Снова я напиваюсь». По соседству с ним разместились kizaru с песней «Дежавю», BTS с треком «Dynamite», а также Моргенштерн и Элджей с «Cadillac» и канадец The Weeknd с «Blinding Lights».

Среди плейлистов предпочтение чаще отдавали подборке «Спокойствие! Только спокойствие!». При выборе музыки россияне отталкивались от пяти настроений: расслабленное, счастливое, спокойное, жизнерадостное и уверенное.

Отдельного внимания заслуживают казахстанские и российские исполнители, попавшие также в мировые рейтинги Spotify. Помимо kizaru, в топ-5 треков вошел казахстанский продюсер и диджей Imanbek с ремиксом на трек «Roses» от SAINt JHN. В этом году он номинирован на премию «Грэмми».

Данные были собраны с момента запуска Spotify в России 15 июля 2020 по ноябрь 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России планируют выпустить фильм о лидере группы «Король и шут»

— Дробыш предложил позвать Моргенштерна и Little Big на «голубые огоньки»

— Составлен список самых популярных российских поп-звезд