Баста ответил на данные о нарушениях на его концерте в Петербурге

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал информацию о том, что на его концерте в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге были не соблюдены меры, введенные на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом исполнитель заявил в своем Instagram.

Он опроверг распространенные данные. По его словам, во время концерта все требования были соблюдены.

«Заполняемость зала составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — подчеркнул Баста.

Исполнитель также отметил, что на входе поклонникам музыканта выдавались защитные маски. Кроме того, в холлах были размещены аппараты с санитайзерами.

Ранее 27 ноября в Ледовом дворце Петербурга прошел сольный концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) при полном зале. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей. Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%. После этого все концерты в Ледовом дворце были отменены, однако директор площадки подчеркнул, что такое решение «никак не связано» с прошедшим мероприятием.

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