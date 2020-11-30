Лауреата Гонкуровской премии впервые назвали онлайн

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Эрве Ле Телье Эрве Ле Телье
Эрве Ле Телье
Wikimedia Commons

Лауреатом самой известной французской награды в области литературы, Гонкуровской премии, в 2020 году стал писатель Эрве Ле Телье.

Он получил премию за роман «Аномалия». Впервые за историю вручения лауреата называли онлайн — во время трансляции по телеканалу BFMTV.

У Гонкуровской премии символический размер — €10.

Гонкуровская премия вручается ежегодно с 1903 года. Она названа в честь братьев-писателей — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо Гонкуров.

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