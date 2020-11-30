Лауреата Гонкуровской премии впервые назвали онлайн
Елена Арнольдова
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Лауреатом самой известной французской награды в области литературы, Гонкуровской премии, в 2020 году стал писатель Эрве Ле Телье.
Он получил премию за роман «Аномалия». Впервые за историю вручения лауреата называли онлайн — во время трансляции по телеканалу BFMTV.
У Гонкуровской премии символический размер — €10.
Гонкуровская премия вручается ежегодно с 1903 года. Она названа в честь братьев-писателей — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо Гонкуров.
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