СМИ: Гагарина подала на развод с Исхаковым

Певица Полина Гагарина официально подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Артистка подала заявление в мировой суд. Она требует предоставить ей право опеки над 3-летней дочерью Мией, однако согласна предоставлять отцу возможность общаться с девочкой.

Кроме того, утверждается, что Гагарина хочет подать на раздел имущества, в которое входят дом, несколько квартир и компании певицы.

О том, что пара разведется после шести лет брака, стало известно в мае 2020 года.

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