СМИ: Гагарина подала на развод с Исхаковым
Елена Арнольдова
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Певица Полина Гагарина официально подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Артистка подала заявление в мировой суд. Она требует предоставить ей право опеки над 3-летней дочерью Мией, однако согласна предоставлять отцу возможность общаться с девочкой.
Кроме того, утверждается, что Гагарина хочет подать на раздел имущества, в которое входят дом, несколько квартир и компании певицы.
О том, что пара разведется после шести лет брака, стало известно в мае 2020 года.
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