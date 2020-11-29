Названа причина смерти Шона Коннери

Портал TMZ рассказал о причине смерти актера Шона Коннери.

По его данным, в свидетельстве о смерти в качестве причины значится дыхательная недостаточность, которая была вызвана пневмонией.

Кроме того, в эту графу также вписаны возраст и аритмия.

Шон Коннери умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет. Актер скончался в своем доме на Багамах.

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