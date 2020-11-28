Составлен список самых популярных российских поп-звезд

Первое место в рейтинге самых популярных российских поп-звезд заняли музыканты из Владивостока Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль). Список, в который вошли преимущественно исполнители нового поколения, составила газета «Культура».

Отмечается, что на втором месте расположился рэпер Элджей. Третье место между собой поделили основатель лейбла BlackStar Тимати и группа Little Big.

Кроме того, в топ-5 оказались Юлия Зиверт (Zivert) и Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев).

Сообщается, что критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, количество подписчиков соцсетях и доходы артистов. Также были учтены данные опроса ВЦИОМ и рейтинг доверия «Ромир».

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