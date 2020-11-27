Уволенный «за взятки» ведущий ТНТ назвал обвинения против него сфабрикованными

Отстраненный от работы на шоу «Битва экстрасенсов» телеведущий Сергей Сафронов намерен обратиться в суд после обвинений в вымогательстве со стороны одной из участниц проекта Алины Вердиш. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Изначально я не хотел давать никаких комментариев на этот бред. Во-первых, потому что, на мой взгляд, оправдываться – это значит быть виновным. А я таковым не являюсь. Во-вторых, я предпочитаю словам поступки. Поэтому намерен предоставить все документы и доказательства поступавших мне угроз в правоохранительные органы, а затем в суд. Эта история против меня сфабрикована. Скорее всего, эта женщина таким образом пытается заработать себе славу», — подчеркнул ведущий.

Он добавил, что не имеет претензий к руководству телеканала ТНТ и ждет извинений от Вердиш.

«К телеканалу сегодня претензий не имею. Не исключено, что его руководство занимает выжидательную позицию. Возможность в досудебном порядке передо мной публично извиниться за клевету я пока оставляю», — заключил собеседник издания.

Ранее участница телешоу Алина Вердиш заявила, что Сафронов подсказывал правильные ответы за деньги. По ее словам, ведущий обещал провести ее в финал проекта за 600 тысяч рублей, однако не сдержал обещание. После этого ведущего отстранили от работы на шоу.

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