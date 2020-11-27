«Буду жить долго и счастливо»: Певцов опроверг слухи о своей смерти
Елена Арнольдова
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Актер Дмитрий Певцов в Instagram опроверг слухи о своей смерти.
В новом видеоролике он назвал опубликовавшие сообщения о его кончине СМИ «средствами массовой дезинформации». «Буду жить долго и счастливо назло вам», — пообещал он, заверив, что с его здоровьем все в порядке.
В конце августа 2020 года Певцов был госпитализирован с дыхательной недостаточностью.
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