«Буду жить долго и счастливо»: Певцов опроверг слухи о своей смерти

Актер Дмитрий Певцов в Instagram опроверг слухи о своей смерти.

В новом видеоролике он назвал опубликовавшие сообщения о его кончине СМИ «средствами массовой дезинформации». «Буду жить долго и счастливо назло вам», — пообещал он, заверив, что с его здоровьем все в порядке.

В конце августа 2020 года Певцов был госпитализирован с дыхательной недостаточностью.

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