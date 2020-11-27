Критик ответил на угрозы звезды «На-На» Левкина

Критик Сергей Соседов отреагировал на слова звезды группы «На-На» Владимира Левкина, который недавно признался, что во время съемок шоу «Суперстар» ему неоднократно хотелось запустить микрофон Соседову в лоб.

При этом сам Соседов, на шоу выступающий в качестве члена жюри, заявил, что конфликтов с Левкиным у него не было и угроз от певца не поступало. «Может быть, он и хотел заехать мне по лбу, но мне об этом ничего неизвестно. Почему сейчас он это произносит? Да ради Бога! Должен же он что-то говорить. Кстати, от меня он получал довольно неплохие оценки», — цитирует критика «Собеседник».

Тем не менее выдающимися выступления Левкина он не считает. Критик также знает о недовольстве других участников проекта. «А чего мне их бояться? Я – человек не из робкого десятка. Чувство страха мне вообще не знакомо. Богдан Титомир тоже наезжал, ну и что? Я же не в подворотне встретил гопников в 2 часа ночи, когда вокруг никого нет. Здесь стоят камеры, все снимают. А говорить они могут все, что угодно», — смеется он.

Кроме Левкина, в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение» участвуют еще семь звезд 90-х — Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Ирина Шведова, Николай Трубач и Татьяна Иванова.

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