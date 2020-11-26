Сын Ширвиндта рассказал о «безобразничающем» в больнице отце

Сын актера Александра Ширвиндта Михаил рассказал в Instagram о том, как проводит время в больнице его госпитализированный с коронавирусом отец.

По его словам, худрук Московского театра сатиры переписывается с соседом, который уступил ему палату, о чем сообщил в стихах в записке, приложив к «письму» ананас. «Послать соседу ананас в жестокий карантин — поступок возвышает вас, вы друг и гражданин», — ответил ему Ширвиндт. «Оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите в подлиннике, как безобразничает ковидный пациент Александр Ширвиндт», — добавил сын актера.

Ранее стало известно, что 86-летний Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 вместе с супругой. У его жены заболевание протекает бессимптомно.

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