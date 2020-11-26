Warner Bros. подтвердила замену Деппа в «Фантастических тварях» на Миккельсена

Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в новом фильме «Фантастические твари». Об этом сообщает Reuters.

Так, в будущей картине «Фантастические твари и где они обитают 3» Миккельсен исполнит роль темного волшебника Грин-де-Вальда.

Депп впервые появился в «Фантастических тварях» в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на экс-супругу Эмбер Херд. Премьера фильма была сдвинута на 15 июля 2022 года.

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