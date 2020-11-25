СМИ узнали причину избиения Прилучного

Причиной избиения актера Павла Прилучного является его спор с бизнесменом Владимиром Семеновым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, артист и предприниматель за несколько дней до инцидента встретились в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе.

Прилучный позвал Семенова на поединок, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Они договорились встретиться через несколько дней.

Ранее СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Мажор» Прилучный получил травмы в Калининграде, а к медикам обратился уже в Москве, заявив, что ударился головой при падении. Позже актер рассказал, что восстанавливается после сделанной ему операции.

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